شاهد لحظة مقـ.ـتل صحفي عراقي على يد أحد أفراد حراسة مسئول كبير

وثق مقطع فيديو ‏لحظة مقتل صحفي على يد أحد أفراد حراسة مسؤول في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهر الفيديو، وقوع مشاجرة بين الصحفي وشخص آخر وسط شارع، انتهت بمقتل الصحفي.

وأفاد مصدر أمني في بغداد، بمقتل الصحفي "ليث محمد رضا" بالرصاص. حسب وسائل إعلام عراقية.

وأوضح أن مشاجرة وقعت بين الصحفي الذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي مع شخص آخر ، أحد أفراد حراسة مسؤول ، تطورت إلى إطلاق النار على الصحفي ومقتله على الفور.