الـ.دم بقى مايه.. ينهي حياة والده ويحـ.رق جثـ.مانه

كشفت الأجهزة الأمنية غموض العثور على جثمـ.ـان مجهول الهوية متفحم وسط الزراعات في محافظة الدقهلية.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى "عزت ش أ " وهو في العقد الخامس من عمره ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.

وأسفرت جهود المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم وبعد تفاقم الخلاف أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه.

وأوضحت التحريات أن الجاني استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أساس المنزل ثم ألقياه وسط الزراعات بالمكان المذكور وقاما بوضعه بين العفش وإشعال النار فيه لإخفاء جريمةهما. وتم القبض على المتهم وصديقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.