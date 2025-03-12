الأربعاء 12 مارس 2025
توقيت مصر 20:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد الموافقة على القرض.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

تخلع زوجها بعد أشهر من الزواج: اللي بيعمله معايا مفيش واحدة تستحمله

بيان من الداخلية بشأن فيديو سرقة أكفان الموتى من المسجد

العثور على سائح ألماني جثـ.ـة داخل فندق بالنزهة والمعاينة تكشف صـ.ـدمة

الحوثيون يقطعون البحر على السفن الإسرائيلية من جديد.. وطائرات الاحتلال تستنفر

تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد

فنانة شهيرة: محمد حسين يعقوب طلبني للزواج ورفضت(فيديو)

علاقة غير شرعية مع خطيب ابنتها تنتهي بالاتفاق على قتـ.ـل الزوج

لحظة وفاة شاب أثناء الدعاء في صلاة التروايح بالمنيا

طاقم التحكيم السعودي يغادر القاهرة مرة أخرى بعد إلغاء القمة

علاقة غير شرعية مع خطيب ابنتها تنتهي بالاتفاق على قتـ.ـل الزوج

Capture
ا
الأربعاء، 12-03-2025 11:18 ص

 

قضت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الثانية في محافظة المنوفية برئاسة  المستشار جمال الدين ذكى عبد الجواد   وعضوية كل من  المستشار طارق محمد سليم - والمستشار عمرو سعد الدين الليثى  وبحضور المستشار  عمرو الخيال  وكيل النائب العام وحضور نبهان عمران امين سر الدائرة، بالاعدام لسيدة قتلت زوجها بمعاونة خطيب ابنتها.

وجاءت الجناية رقم ١٨١٩٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات بركة السبع والمقيده برقم ٣٩٩٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات شبين الكوم والمتهم فيها زوجة المجنى عليه ( ن ص ) وعشيقها والمجنى عليه فيها مصطفى عبد الحميد عبد العال .

واصدرت المحكمة حكمها  بإجماع الاراء باحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة الاول شهر مايو القادم للنطق بالحكم.

 

تفاصيل الواقعة:

وكانت سيدة بقرية هورين بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية قد اتفقت مع خطيب ابنتها لقتل الزوج أثناء ذهابه الي العمل حيث انقضوا عليه بطعنات نافذه وتركوها وهربوا.

إقرأ ايضا

fgjhgdfgvcbvcxvxvxcv

تخلع زوجها بعد أشهر من الزواج: اللي بيعمله معايا مفيش واحدة تستحمله

900x450_uploads,2025,03,12,360327211a

بيان من الداخلية بشأن فيديو سرقة أكفان الموتى من المسجد

542

تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد

أخبار متعلقة

2286272_0

الـ.دم بقى مايه.. ينهي حياة والده ويحـ.رق جثـ.مانه

480320348_1122009443269074_8851043951145492985_n

"مات في حضني".. إحالة أوراق سيدة المنصورة وعشيقها الصبي إلى المفتي

غغغغ

مارس العشق مع حماته في شهر العسل وتخلص من حماه.. جريمة هزت قرية بالدقهلية