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سر إخفاء سمير صبري لأحفاده من زوجته البريطانية .. وهذه هي ديانتهم
سر إخفاء سمير صبري لأحفاده من زوجته البريطانية .. وهذه هي ديانتهم
الأحد، 27-12-2020
08:34 ص
المصريون
يحل اليوم عيد ميلاد الفنان سمير صبري الذي ولد يوم 27 ديسمبر عام 1936 .
ولا يعرف كثيرون أن الفنان سمير صبري كان متزوجا ولديه ابن يعيش في انجلترا.
وأعلن سمير صبري قبل عامين أن لديه ابن يعمل طبيبا في انجلترا ولا يستطيع نزول مصر بسبب عمله ، مؤكدًا أنه يزوره مرتين سنويا.
وأضاف: عندي أحفاد أيضا ونجلي يربيهم على التقاليد العربية والإسلامية .
وتابع: لم أخفي الزواج لكن لم يسألني أحد ربما لاعتقادهم بأنني فنان ولا يمكن أن أتحمل المسئولية.
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المصريون
سمير صبرى
almesryoon
نجل سمير صبري
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