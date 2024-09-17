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"زي الخروف المسلوخ".. أول تعليق من أسرة ضحية أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

م
ا
الثلاثاء، 17-09-2024 11:17 ص

 

قالت زوجة ضحية اللاعب أحمد فتوح، لاعب الزمالك، إن زوجها يدعى السيد أحمد الشركي وإنه كان في نبطشية عمل ليلة الحادث، مضيفة: كنت مكلماه الساعة 2 وبعدين قالولي خبر وفاته مصدقتش.

 

وأضافت زوجة ضحية دهس أحمد فتوح: دي مش حادثة طبيعية، هو بقى عبارة عن أشلاء، أيديه في ناحية وصوابع إيديه وبطنه وكل جزء فيه في ناحية.. ووصلنا أشلاء.

 

وأضافت زوجة ضحية دهس أحمد فتوح، لاعب الزمالك، أنه ليس هناك أي نية للتصالح مع اللاعب، مضيفة أن لديها ابنتين، وحالتهم النفسية سيئة للغاية، مضيفة: بيعيطوا كل يوم، ومش بيروحوا دروس، ونفسية ولادي وحشة جدا، وأنا عايزة حق زوجي.

 

واستكملت والدة ضحية حادث دهس أحمد فتوح أن أخلاق نجلها كانت طيبة، وكان الجميع يحبه، مضيفة: عملنا له عزاء وكل الناس كانت بتعديله وحضره الآلاف.. كنا مستنيينه لما ييجي، وكان يومها رايح الشغل وهو تعبان.. بناته اتيتموا من بعده، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب.

 

وذكر شقيق ضحية دهس أحمد فتوح: لما شوفته بعد الحادثة كل اللي كان باين منه هو الأحشاء الداخلية فقط، كان عامل زي الخروف المسلوخ.

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