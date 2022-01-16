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زوجة صبري عبدالمنعم تفاجئه على الهواء: انا معجبة بيك.. ورد مؤثر

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الأحد، 16-01-2022 12:43 م
فاجأت سهير عبدالمنعم إبراهيم، زوجها الفنان صبري عبدالمنعم، على الهواء خلال اتصال هاتفي به في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي قائلة: «أنا معجبة بيك يا أستاذ صبري».
ووجهت «إبراهيم»، كلمات مؤثرة لزوجها، قائلة: «صبري صبر كتير أوي ويكفي صبره 4 سنوات في رحلة علاجه، أنا بقوله المفروض يحطوك في موسوعة جينيس».
وروت «إبراهيم»، قصة ارتباطهما، قائلة: «بعد ما بابا توفى اتجوزت صبري وكان فيه جار لينا اسمه ناصر قالي فيه فنان أكيد أنتِ تعرفيه، وقالي صبري شافني مرة نازلة على السلم، فقولتله أنا أعرفه بس هو أكيد ميعرفنيش،  فوافقت إني أقابله وهو بقى يشوف أنا عجبته ولا لأ، وأداني معاد في شيفرد بس قعدنا استناه كتير»، ليقاطعها «صبري» موضحا: «كنت يوميها بصور الجزء التاني من مسلسل رأفت الهجان والمشهد اتأخر».
وكشف «صبري» سبب مقولته بأن «زوجته أعظم امرأة على الأرض»، قائلا بتأثر: «فترة مرضي كانت صعبة جدا أولادي كانوا صغيرين في سن 7 أو 8 أو 9 سنوات والمرض مش بيرحم، وكون إنها تتحمل ده معايا وإحنا الاتنين نتحمله مع بعض وتلاقي حد يسندك في المشوار ده، شيء يترفعله القبعة».
ولفت أنه قابل والد زوجته الفنان الكبير عبدالمنعم إبراهيم، قائلا: «أول مرة شوفته كان في «سكة السلامة» عام 1962، ووقفت على باب الكواليس عشان اسلم عليه لأني كنت معجب به بشكل غير عادي، وحبيته من فيلم «أنت حبيبي» مع فريد الأطرش وعمل إيفيه ميخطرش على بال حد لما قال «أنا حطيت الكلب في التلاجة بقى آيس كوليب»، وأول مرة شوفته حقيقة كان في دبي 1978».
 

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