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تحذير.. 4 أجزاء في الدجاجة لا تأكلها

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دجاجة
Native
Teads
السبت، 18-12-2021 08:58 ص

حذر تقرير طبي من تناول 4 أجزاء محددة من الدجاج، لأنها تحتوي موادا ضارة تسبب أمراضا قاتلة كالسرطان.
وحسب التقرير فإن أجزاء الدجاج التي تحتوي على مواد ضارة هي: –
المؤخرة
تحتوي على طفيليات والبكتيريا، وهي بطبيعة الحال مصدر وسبب أساسى فى الإصابة بكثير من أمراض المعدة والجهاز الهضمى.
الرئة
أكدت الدراسات بأن تناول رئة الدجاج تسبب الكثير من المشاكل الصحية للإنسان .
الجلد
يحتوي على دهون ذات سعرات حراريه عالية وبكتيريا وطفيليات لا تموت بدرجات الحراره العالية، حيث تسبب هذه البكتيريا سرطان المعدة والدم بجانب الإصابة بأمراض السمنة و القلب حيث يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، ويزيد من فرص الإصابة بالجلطات.

الرأس
تحتوي رأس الدجاجة على كثير من السموم المسببة للأورام السرطانية، ذلك لأن مربي الدجاج يحقنونه في رأسه أو جناحه بهرمون “الستيرويد” وهو المسئول عن إزدياد وزن الدجاجة بشكل غير طبيعى، ويعتبر هذا الهرمون عن الإصابة بأمراض مثل السرطان والقرح، واضطرابات الهرمونات عند النساء ، وقد يصل إلى الإصابة بالعقم .
 

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