إصابة فنانة شهيرة بسرطان خبيث وتجري عملية خطيرة

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كشف محمد الألفي، شقيق الفنانة القديرة سمية الألفي، تفاصيل حالتها الصحية بعد دخولها أحد مستشفيات منطقة المهندسين أمس السبت، لإجراء عملية جراحية خطيرة.

وقال الألفي في ت: "الفنانة خضعت لجراحة استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر وتحت الإبط في الغدد الليمفاوية خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "هي الآن بخير وخرجت من غرفة العمليات، وفاقت ودلوقتي هي في الغرفة بتاعتها".

ومن المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناء على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وسمية الألفي من مواليد 23 يوليو 1953، حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة، بدأت العمل في مجال الفن خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1976، ثم فيلم "الحساب يا مدموزيل" بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

