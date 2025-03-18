رموها في المصرف.. مقـ.ـتل فتاة على يد طليقها ووالده العجوز بالغربية

شهدت قرية كتامة بمركز بسيون في محافظة الغربية حالة من الحزن والصدمة بعد العثور على جثمان فتاة ثلاثينية توفيت علي أيدي طليقها الشاب ووالده باستخدام أداة حادة و خنقها وتوثيقها بإلقاء جثمانها داخل جوال بمياه مصرف بين مركزي بسيون وقطور .

حبس الاب والابن

في ذات السياق قرر قاض المعارضات بحبس الشاب ووالده 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما في واقعة وفاة سيدة ثلاثينية علي يد طليقها بمساعده والده العجوز بإنهاء حياتها ووضعها داخل جوال و إلقاءها في مياه ترعه بقرية صرد بمركز قطور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة تحت إشراف المستشار أيمن سالم مدير نيابة مركز قطور بسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث بناءا علي توجيهات المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية فضلا عن أخذ وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الوفاة .

تفاصيل الواقعة

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور علي جثة لسيدة داخل جوال بمصرف بعزبة "بدر الدين رافت" الشهيرة بـ" بحميد ابو عامر" بنطاق قرية الجعفريةاتجاه قرية صرد، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية وتحرر محضر الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتمكن ضباط مباحث قطور برئاسة الرائد فوزي موافي من كشف أن المجني عليها ربة منزل، وتدعي" م.ن" ومقيمة بقرية كتامة وعلي خلافات أسرية و مالية مع طليقها و كان ذلك الدافع وراء الجريمة.