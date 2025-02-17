ربطها في السرير.. زوج يصيب زوجته بـ 600 غرزة في المحلة لسبب صادم

ننشر التقرير الطبي لحالة الزوجة"رشا .ا" المعتدي عليها من جهة الزوج المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح وإصابتها بنحو 600 غرزة بواسطة سلاح أبيض وتوثيقها بالحبال في فراش الزوجية إثر خلافات أسرية بينهما عقب طلبها الطلاق.

في المقابل باشر رئيس نيابة مركز المحلة التحقيق في الواقعة كما وجهت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهم وسماع أقوال الشهود العيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تعدي شاب علي زوجته وتوثيقها بالحبال وضربها بواسطة أداة حادة "قطر" عقب مشادة كلامية بينهما واصابها ب600 غرزة ونقلت إلي أحدي المستشفيات في حاله نزيف دموي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من شرطة النجدة يفيد بتعرض السيدة "رشا.م.ن"28 سنة بتعرضها للاعتداء على يد زوجها بسبب خلافات أسرية.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال الزوجة الضحية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المدعو "ك.ب"34 سنة الزوج الهارب والأداة المستخدمه في الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



