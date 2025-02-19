سيارة نقل دهستهم من الخلف.. تفاصيل مصرع لواءين وسائقهم بجنوب سيناء

أعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة اليوم في حادث مؤسف.

كما قرر إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.

ولقى اللواء طلعت العنانى، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، مصرعه في حادث تصادم بمدينة سانت كاترين، كما لقي اللواء عماد عبدالرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، مصرعه فى نفس الحادث، كما توفى سائق السيارة، متأثرًا بإصابات خطيرة.

أكدت المعلومات الأولية أن سيارة اللواء طلعت العنانى كانت في طريقها إلى مورجن لاند، وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف، مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل، وتسبب في الحادث وفاة اللواء طلعت العنانى واللواء عماد عبدالرحمن.

تم إخطار الجهات الأمنية بالحادث، ونقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى سانت كاترين، لوضع الجثامين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.