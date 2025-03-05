شاهد.. نجاة مصطفى فتحي من موت محقق

أعلن مصطفى فتحي، لاعب فريق نادي بيراميدز، نجاته من حادث سير مروع أدى إلى تهشم سيارته بالكامل.

وشارك مصطفى فتحي عبر حسابه على "إنستجرام" صورًا لسيارته المهشمة وعلق قائلاً: "الحمد لله ربنا نجانا من الموت"، في إشارة إلى خطورة الحادث.

وأعرب متابعو مصطفى فتحي عن قلقهم الشديد على اللاعب، متنمين له الشفاء العاجل.

من هو مصطفى فتحي؟

مصطفى فتحي هو لاعب كرة قدم مصري محترف، يلعب حاليًا لنادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ويشغل اللاعب مركز الجناح الهجومي أو صانع الألعاب، ويُعرف بمهاراته الفردية العالية وسرعته الفائقة داخل الملعب.



