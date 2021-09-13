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رد فعل مفاجيء من طارق العريان على زواج طليقته أصالة

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الإثنين، 13-09-2021 02:07 م

لاحظ متابعون أن طليق الفنانة السورية أصالة المخرج طارق العريان قام بإلغاء متابعته لطليقته بعد انتشار خبر ارتباطها بالفنان العراقي حسن فائق.
من جهتها قامت حبيبته عارضة الأزياء نيكول سعفان التي تصغره بأكثر من 20 سنة، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها في انستجرام تظهر فيه تفاصيل احتفالها بعيد ميلاد العريان، وأوضح المقطع قوالب من الحلوى تحمل اسمه طارق العريان، وعبارات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.
جدير بالذكر أن شائعات الانفصال بين العريان وحبيبته ترددت في الفترة الأخيرة بسبب غياب صور العريان مع صديقته، وعدم ظهورهما معاً في أية مناسبة.
 

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