بالفيديو.. عمرو أديب عن دعوات دخول مصر في حرب مع إسرائيل: محنا لو ضربنا هيضربوا

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الدعوات التي يطلقها البعض لدخول مصر في حرب مع إسرائيل دفاعا عن غزة.

وقال خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه على قناة mbc:"قبل حرب عام 1973 كنا بنحارب علشان نحرر أرضنا، أنا عاوز حد دلوقتي يقول لي أنت عاوز مصر تحارب فين وإزاي، إيه مفهومك للحرب، هنعمل أيه، فرضا أنا رئيس مصر وهدي تعليمات لقواتنا المسلحة العظيمة أقولهم روحوا فين؟، حاربوا فين؟.. هنقول هندخل غزة.. وبعدين؟، هنحتل غزة.. هنقعد في غزة.. دا الفلسطينيين هيرفضوا الكلام دا، هتعمل أيه؟.

وتابع:"واحد تاني يقول اضرب إسرائيل... حاضر هنضرب تل أبيب، هضرب الصاروخ الأول والثاني والثالث على تل أبيب، والرابع هيكون عندنا هنا في ميدان التحرير ولا مطار القاهرة.. دي دولة نووية ووراها أمريكا وعندها جيش قوي وتكنولوجيا كبيرة".

وأضاف:" في النهاية هتيجي تقول لي أيه اللي أنت عملته في نفسك دا، حد يعمل في بلده كدا، كدا ميدان التحرير، كدا العاصمة الإدارية الجديدة، كدا مطار القاهرة، كدا الناس اللي ماتت، كدا المدارس اللي ولعت، أنا عاوز حد بعد كدا يكتب يقول أحنا عايزين مصر تحارب.. يقول لي يعني أيه، أنت عاوز الجيش المصري يعمل أيه، الهدف الاستراتيجي أيه أنت داخل الحرب دي يوم.. اثنين.. ثلاثة.. أسبوع.. شهر.. سنة.. انسي التكلفة الاقتصادية.. انسى أنك هتحط كل مقدراتك.. إحنا هنستحمل.. هناكل ظلط ونقف ورا جيشنا... عشان يعمل أيه؟.. أنت متخيل أن أمريكا هتقعد تتفرج عليك لحد ما تبقى عند نتنياهو في المكتب.. أيه السذاجة دي".