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ترامب ينشر فيديو للحظة قتـ.ـل 70 عسكري حوثي بضربة واحدة

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الأحد، 06-04-2025 12:15 م

 

أظهر مقطع فيديو، ضربة أمريكية تستهدف تجمع حوثي عسكري في اليمن.

 

وقال الإعلامي السعودي محمد العرب: هذا الفيديو الذي نشره ترامب شخصيا هو لمعسكر الغويرق الذي يقع في محافظة الحديدة، غرب اليمن، ويُعد من المعسكرات المهمة التابعة لجماعة الحوثي. يُستخدم هذا المعسكر لأغراض التدريب العسكري وتخزين الأسلحة.

ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية عن مقتل 70 حوثيا بينهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني بغارة أمريكية استهدفت الثلاثاء الماضي تجمعاً للحوثيين في منطقة الفازة الساحلية جنوبي الحديدة.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الموقع المستهدف كان يستخدم للتخطيط لهجمات ضد الملاحة.

 

 

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