محامي ضحية السيرك: أنوسة كوتة هي اللي شاورت للنمر عشان يهجم عليه

كشف محامي عامل السيرك ضحية هجوم النمر في طنطا، مفاجأة جديدة بالحادث الذي أسفر عن بتر ذراع موكله.

وقال محامي عامل السيرك، إن آخر فيديو تحصل عليه ظهر خلاله موكله وهو يربط الأسد في العرض، وفي نفس اللحظة وجهت أنوسة كوتة ضربة للنمر الأبيض بواسطة الكرباج.

وأردف: أنوسة كوتة ضربت النمر الأبيض اللي جري على موكلي، طبعًا لقى النمر والأسد واقفين قدامه، بعدها النمر الأبيض هجم على ذراعه والأسد جري.

وأضاف: "أنوسة كوتة هي السبب عشان شاورت للنمر يروح لموكلي وهو معاه الأسد، النمر أكل ذراعه عشان كان جعان وهما بيجوعوا الحيوانات قبل العروض".

وأشار إلى أن تصريحات أنوسة كوتة بأنها كانت معرضة للخطر أكثر من موكله خلال العرض تدينها، فمعنى ذلك أنها لا تستطيع أن تحمي نفسها وتوفير الحماية اللازمة للمساعدين معها في السيرك.