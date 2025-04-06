الإثنين 07 أبريل 2025
توقيت مصر 20:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير يكشف السبب الصادم وراء ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق

ساره تطلب الخلع بعد 4 شهور زواج: فاهم الرجولة غلط

بعد الدولار.. الريال السعودي يقفز أمام الجنيه المصري

شوبير: زيزو عقده انتهى مع الزمالك وتم اتخاذ القرار بشأن الأهلي

شافه في وضع مخل مع أخته.. تفاصيل جديدة حول مقـ.ـتل رجل أعمال وتقطيع جثمـ.ـانه داخل فيلته

ميدو: اثنين من لاعبي الأهلي طلبا الانضمام للزمالك.. وهذا كان ردي عليهما

دولة عربية تستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تطوير العلاقات (صور)

إعلام أمريكي: القوات الخاصة تستعد لشن عملية برية ضد الحوثيين

فيديو.. اشتباكات عنيفة بين مسافرين في مطار بيروت

صـ.ـواريخ القـ.ـسام تسقط على عسقلان.. إصابة 29 إسرائيليًا ونقلهم إلى المستشفى

محامي ضحية السيرك: أنوسة كوتة هي اللي شاورت للنمر عشان يهجم عليه

ك
ا
الأحد، 06-04-2025 11:34 ص

 

كشف محامي عامل السيرك ضحية هجوم النمر في طنطا، مفاجأة جديدة بالحادث الذي أسفر عن بتر ذراع موكله.

 

وقال محامي عامل السيرك، إن آخر فيديو تحصل عليه ظهر خلاله موكله وهو يربط الأسد في العرض، وفي نفس اللحظة وجهت أنوسة كوتة ضربة للنمر الأبيض بواسطة الكرباج.

 

وأردف: أنوسة كوتة ضربت النمر الأبيض اللي جري على موكلي، طبعًا لقى النمر والأسد واقفين قدامه، بعدها النمر الأبيض هجم على ذراعه والأسد جري.

 

وأضاف: "أنوسة كوتة هي السبب عشان شاورت للنمر يروح لموكلي وهو معاه الأسد، النمر أكل ذراعه عشان كان جعان وهما بيجوعوا الحيوانات قبل العروض".

 

وأشار إلى أن تصريحات أنوسة كوتة بأنها كانت معرضة للخطر أكثر من موكله خلال العرض تدينها، فمعنى ذلك أنها لا تستطيع أن تحمي نفسها وتوفير الحماية اللازمة للمساعدين معها في السيرك.

إقرأ ايضا

0

ساره تطلب الخلع بعد 4 شهور زواج: فاهم الرجولة غلط

2871874097202504061024572457

شافه في وضع مخل مع أخته.. تفاصيل جديدة حول مقـ.ـتل رجل أعمال وتقطيع جثمـ.ـانه داخل فيلته

2025-638796071365657236-565

نشر فيديو..ماكرون: شكرًا للرئيس السيسي والشعب المصري على هذا الاستقبال

أخبار متعلقة

ن

قرار حكومي بسحب تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود