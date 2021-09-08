الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

سارة الكندري تكشف سبب طلاقها وتنشر صورة ما فعله بجسدها

Capture
سارة الكندري وزوجها احمد العنزي
Native
الأربعاء، 08-09-2021 03:57 م

كشفت الفاشينيستا الكويتية، سارة الكندري، عن تفاصيل تعرضها للضرب والتعنيف من زوجها السابق أحمد العنزي.
وشاركت “الكندري”، متابعيها صورة توثق تعرضها لطعنة في يدها، حيث قالت:”بقولكم سوالف وايد كنت ساكتة عنها، وما طلعت أتكلم أنا للحين بس الوعد وبحذر خاصة بنات من خوفي عليهم”.
ولفتت إلى تعرضها للضرب والتعنيف من أحمد العنزي، موضحة أنه هددها بالقتل، معقبة: “وهذي طعنة بيدي منه ومن قبل شهرتي كان يهددني بالقتل، وقبل أسبوعين كان قعد يشنقني وجدام بنتي عشان يجبرني على ينتشله علي يبيه، ويقعدني مع ربعه هذا قاني شي سبب طلاقي منه”.
وكانت سارة الكندري وزوجها أعلنا انفصالهما في السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، ومنذ هذا التاريخ وهما يتراشقان ويتبادلان الاتهامات عبر السوشال ميديا.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

6535806-1006315748

«كانوا بيناموا في بيتي وخانوني مع زوجي».. أمل الأنصاري تفجر صدمة عن طلاقها

c8P8v

محمد رشاد يفاجئ الجميع بتعليق صادم على وقف برنامج طليقته مي حلمي وترد

ددد

ابنتهما كشفت الخيانة ببراءة الأطفال أمام الجمهور.. طلاق سارة الكندري والعنزي

images

عريس يُطلق عروسته «ليلة الدخلة» والسبب صادم

mqdefault

المودل السعودية آش تثير الجدل باستعراض جسدها بشكل جريء

489514Image1

أحمد العوضي: ياسمين لسه مراتي.. وشقيقها يثير الجدل بشأن انفصالهما