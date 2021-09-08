سارة الكندري تكشف سبب طلاقها وتنشر صورة ما فعله بجسدها

الأربعاء، 08-09-2021
03:57 م
كشفت
الفاشينيستا الكويتية، سارة الكندري
، عن تفاصيل تعرضها للضرب
والتعنيف من زوجها
السابق أحمد العنزي.
وشاركت
“الكندري”، متابعيها صورة توثق تعرضها لطعنة في يدها، حيث قالت:”بقولكم سوالف وايد
كنت ساكتة عنها، وما طلعت أتكلم أنا للحين بس الوعد وبحذر خاصة بنات من خوفي عليهم”.
ولفتت إلى
تعرضها للضرب
والتعنيف من أحمد العنزي، موضحة أنه هددها بالقتل، معقبة: “وهذي طعنة
بيدي منه ومن قبل شهرتي كان يهددني بالقتل، وقبل أسبوعين كان قعد يشنقني وجدام
بنتي عشان يجبرني على ينتشله علي يبيه، ويقعدني مع ربعه هذا قاني شي سبب طلاق
ي منه”.
وكانت سارة
الكندري وزوجها أعلنا انفصالهما في السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، ومنذ هذا
التاريخ وهما يتراشقان ويتبادلان الاتهامات عبر السوشال ميديا.