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قرار حكومي بسحب تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

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الأحد، 06-04-2025 10:33 ص

 

قال الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تم إلغاء التصريح الممنوح لـ "أنوسة كوتة" مدربة الأسود، بعد واقعة عامل السيرك محمد البسطويسي في مدينة طنطا، لأن الواقعة الآن رهن التحقيقات.

 

وأضاف عبد المنعم: البيت الفني أعطى التصريح لإقامة السيرك في مدينة طنطا بناء على عدد من الاشتراطات التي التزمت بها المدربة أمام "لجنة السركات" التابعة للبيت الفني.

 

وأشار إلى أن الواقعة الآن قيد التحقيقات في النيابة، للتأكد من إذا كانت أنوسة كوتة اتبعت الاشتراطات اللازمة أم لا، وبناء عليه تم إلغاء التصريح لحين كشف الحقيقة والوقوف على ملابساتها.

وأوضح أن البيت الفني يمنح السيرك الخاص التصريحات اللازمة، بناء على تعهده بالالتزام بالاشتراطات والإجراءات الأمنية، وهو ما ستأكده النيابة في واقعة السيرك بطنطا.

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