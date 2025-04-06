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شاهد.. نسر يخطف خروفًا ويطير به جوًا

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الأحد، 06-04-2025 12:44 م

 

أظهر مقطع فيديو، نسر البحر يحمل خروفاً حديث الولادة بجزر هبريدس الخارجية في إسكتلندا.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المزارع دنكان ماكلين، البالغ من العمر 40 عامًا، عندما كان يتفقد أغنامه هذا الصباح رأى ثلاثة نسور بحرية اثنان منها ممسكان بمخالبهما.

وفقد ماكلين بالفعل حوالي ستة حملان بسبب النسور هذا الموسم، فيما قال المزارع إنه أمر محبط للغاية أن نرى ذلك، ولأننا لاحظنا اختفاء الحملان لكن رؤية ذلك أغضبني.

 

خسارة كبيرة

 

وبحسب الصحيفة فإن الحمل الواحد يُباع بسعر يتراوح بين 80 و100 جنيه إسترليني، لذا فإن فقدان حملين في يوم واحد يُعد خسارة كبيرة.

وأشار ماكلين: " لدينا 200 نعجة فقط للحمل و10 أبقار، لذا فإن فقدان هذا العدد من الحملان له تأثير كبير علينا".

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