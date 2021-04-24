دفن شقيق حسني مبارك بحضور العائلة ومنع العزاء

السبت، 24-04-2021
12:56 م
توفى عصام مبارك
، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني
مبارك، بعد صارع مع المرض
عن عمر ناهز الـ 90 عامًا، وقد تم تشييع الجنازة من مسجد
الشربتلي بمدينة نصر، أمس الجمعة.
وقال "ابن عم" الرئيس الراحل حسني مبارك، في
تصريحات صحفية، إن الأسرة لن تقيم عزاء، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، والاجراءات
التي تتخذها الدولة لمكافحة الوباء، مُوضحا أنه تم اقتصار العزاء عند تشييع الجنازة
بمقابر العائلة.
من جانبه نعى علاء مبارك
عمه في تدوينة عبر
حسابه على "تويتر" قائلًا :« "إنا لله وإنا إليه راجعون" انتقل الى رحمة الله عمي السيد / عصام
مبارك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه و أكرم نزله»