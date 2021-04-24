السبت 24 أبريل 2021
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» ضد نيوكاسل

وفاة شقيق حسني مبارك بعد صراع مع المرض.. وعلاء ينعيه

هل انفصلا؟.. محمد صلاح يصدم الجميع ويحذف صور زوجته

أمير مرتضى منصور يشتم عمرو الجنايني بألفاظ مُهينة

الحكومة توضح حقيقة خفض سن المعاش إلى 50 عامًا

إمام الحرم السابق: الشتائم التي تصلني معظمها من الهلاليين

السيسي:«هتشوفوا دولة تانية لما نفتتح العاصمة الإدارية»

يعتنق الإسلام للزواج من منتقبة وعندما رأى وجهها كانت الصدمة والبكاء!

نادر نور الدين يعلق على الصورة الصادمة لسد النهضة

شمس الكويتية تثير ضجة: تامر حسني وعمرو دياب بيغنوا مثل الحريم

ADS
 

دفن شقيق حسني مبارك بحضور العائلة ومنع العزاء

Capture
عصام مبارك
 
السبت، 24-04-2021 12:56 م

توفى عصام مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد صارع مع المرض عن عمر ناهز الـ 90 عامًا، وقد تم تشييع الجنازة من مسجد الشربتلي  بمدينة نصر، أمس الجمعة.
وقال "ابن عم" الرئيس الراحل حسني مبارك، في تصريحات صحفية، إن الأسرة لن تقيم عزاء، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، والاجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الوباء، مُوضحا أنه تم اقتصار العزاء عند تشييع الجنازة بمقابر العائلة.
من جانبه نعى علاء مبارك عمه في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" قائلًا :« "إنا لله وإنا إليه راجعون" انتقل الى رحمة الله عمي السيد / عصام مبارك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه و أكرم نزله»
 

إقرأ ايضا

imgid467303

إمام الحرم السابق: الشتائم التي تصلني معظمها من الهلاليين

Capture

يعتنق الإسلام للزواج من منتقبة وعندما رأى وجهها كانت الصدمة والبكاء!

3bb479d381b51521b433f9c6e33dc232

شمس الكويتية تثير ضجة: تامر حسني وعمرو دياب بيغنوا مثل الحريم

أخبار متعلقة

أسرة حسني مبارك

عاجل.. الموت يفجع أسرة الرئيس مبارك

17994663661610631666

تعليق مفاجئ من علاء مبارك على فض رابعة في «الاختيار2»

3937528

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»

1-1423393

وفاة رجل فور تلقيه الجرعة الثانية من هذا اللقاح لكورونا

لا

ادعولها.. حقيقة وفاة الفنانة فيفي عبده نتيجة خطأ طبي

11063301991618002815

وفاة اليوتيوبر «أم زياد» بعد تمثيل مشهد وفاتها على زوجها