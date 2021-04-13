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ادعولها.. حقيقة وفاة الفنانة فيفي عبده نتيجة خطأ طبي

لا
فيفي عبده
 
الثلاثاء، 13-04-2021 10:35 ص المصريون
ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنان فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية، وتداول النشطاء صورة للفنانة من على سرير المستشفى زاعمين وفاةها.
وفي أول رد حول حقيقة الأمر، نشرت ابنتها  الفنانة عزة مجاهد على حسابها بموقع “إنستجرام”، صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، إثر تعرضها لخطأ طبي، ويبدو عليها المرض الشديد.
وأكدت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة نتيجة الخطأ الطبي، ولكنها أوضحت أن حالتها أصبحت مستقرة وستحتاج إلى مزيد من الوقت ليكتمل شفاؤها.
ونشرت عزة عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” صورة والدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلقت قائلة: “الحمد لله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بالسلامة”.
وكانت فيفي عبده كانت قد أوضحت عبده في فيديو من المستشفى عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراءها جراحة سوف تستغرق ساعتين.
 

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