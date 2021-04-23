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عاجل.. الموت يفجع أسرة الرئيس مبارك
أسرة حسني مبارك
الجمعة، 23-04-2021
06:24 م
الطيب حسين
فجع الموت أسرة الرئيس الراحل محمد
حسني مبارك
اليوم الجمعة، إثر
وفاة
شقيق
ه
عصام مبارك
.
و
عصام مبارك
هو ال
شقيق
الأصغر للرئيس الراحل. زجاء هذا في نبأ عاجل بثه حساب قناة العربية على موقع "تويتر" قبل قليل.
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وفاة
حسني مبارك
شقيق
عصام مبارك
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