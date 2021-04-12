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وفاة اليوتيوبر «أم زياد» بعد تمثيل مشهد وفاتها على زوجها

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أم زياد
 
الإثنين، 12-04-2021 02:37 م المصريون
في واقعة صادمة، توفيت "اليوتيوبر" المعروفة بـ«أم زياد»، في نفس اليوم الذي مثلت فيه مشهد الموت على زوجها لكن بعد عام.
ونشرت أم زياد فيديو بعنوان "مقلب الموت في جوزي وأولادى متوقعتش ردة فعلهم.. انهيار من البكاء، وذلك يوم 9 أبريل 2020، لتلقى نفس المصير الذي مثلته، ولكن في الحقيقة في نفس اليوم بعد عام، في نهاية صادمة.
وسيطرت حالة واسعة من الحزن على مواقع التواصل بعد إعلان وفاة "اليوتيوبر" أم زياد صاحبة قناة "يوميات أم زياد" التي تنشر من خلالها مقاطع مصورة لها ولعائلتها.
وأعلن شقيق أم زياد، اليوتيوبر حمدي "وفاة شقيقته بعد معاناتها من نقص الأكسجين، عقب اختناقها من تسرب غاز السخان، والذي أدى لاختناقها، وعلى الرغم من اللحاق بها إلا أنها ظلت تعاني من التنفس ونقص الأكسجين، قبل وفاةها".
وظهرت قبل الوفاة بأيام، تتحدث عن معاناتها مع المرض، مؤكدة أنها لا تعاني من أثر عملية تكميم أو كورونا، لكن الأمر هو نقص الأكسجين بسبب الاختناق، حيث بدت منهكة وتعاني، الأمر الذي أثر على نبرات صوتها خلال الحديث.
 

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