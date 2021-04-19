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تعليق مفاجئ من علاء مبارك على فض رابعة في «الاختيار2»

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علاء مبارك
 
الإثنين، 19-04-2021 02:34 م المصريون

فاجأ علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، متابعيه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق على مشاهد فض اعتصام رابعة في مسلسل “الاختيار 2” لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي من جماعة الإخوان.
وقال علاء على حسابه الرسمي على “تويتر”: “مسلسل الاختيار 2 يقوم بتوثيق الأحداث التي حدثت فى رابعة ويؤكد وجود مسلحين فى رابعة وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الأقسام”.
وأضاف: “تحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا”.
يذكر أن مسلسل الاختيار 2 يوثق الأحداث التي تبعت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، ومن بينها الحدث الأهم بفض اعتصام أنصاره في ميدان رابعة العدوى.

 

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