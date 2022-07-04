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دخلت الإسلام مؤخرًا.. أنباء عن اعتزال فنانة شهيرة بعد حذف كل صورها من «إنستجرام»

16-06-22-843239600
ديانا حداد
Native
Teads
الإثنين، 04-07-2022 11:34 ص

فاجأت الفنانة اللبنانية الشهيرة ديانا حداد، الجميع بقيامها بحذف جميع صورها على حسابها في ”انستجرام“، وسط أنباء عن اعتزالها الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.

وأثارت الفنانة اللبنانية مؤخرا حالة من الجدل بعد ظهورها في صورة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة، لتتصدر بعدها الترند، بسبب أن العديد من الجمهور لم يكن يعلم أنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.

وتعود قصة إسلام ديانا حداد التي ولدت لأب مسيحي هو جوزيف حداد وأم مسلمة، إلى 4 سنوات، عند ظهورها في برنامج ”مجموعة إنسان“، الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، حيث تحدثت عن قصة اعتناقها الدين الإسلامي.
 وقالت إن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها متصالحة مع نفسها، وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام، مع احترامها لبقية الأديان.



 

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