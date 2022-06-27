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هاني شاكر في رسالة على الهواء لـ آمال ماهر: من فضلك اظهري

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هاني شاكر في رسالة على الهواء لـ آمال ماهر: من فضلك اظهري

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آمال ماهر
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الإثنين، 27-06-2022 09:32 ص
وجَّه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة على الهواء إلى الفنانة آمال ماهر، بعد أنباء متداولة عن اختفائها.

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة» على قناة «إي تي سي»، إن «آمال ماهر مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح».

وأضاف: «من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام، وضحي موقفك، لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين».

وأكد نقيب المهن الموسيقية أنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر التي أكدت أنها بخير، نافيةً صحة الشائعات التي انتشرت أخيراً.

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد أصدرت بياناً للتعليق على الأنباء المتداولة أخيراً بشأن آمال.

وجاء نص البيان، كالتالي:
 «تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً على كافة وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح البيان أن النقابة تواصلت مع أسرة الفنانة، مؤكداً عدم صحة هذه الشائعات المنتشرة تماماً حول اختفائها.

وأكدت النقابة أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها.

ونوه البيان بأن نقابة المهن الموسيقية في مصر لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه، وأنها دائماً سند لهم.
 

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