صورة فنانة مسيحية شهيرة في الحرم تثير الجدل .. ومدير أعمالها: اعتنقت الإسلام

الأربعاء، 08-06-2022
09:52 ص
أثارت صورة للفنانة
الشهيرة ديانا حداد
، من داخل الحرم
المكي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الفنانة
معروف أنها
مسيحية
، متسائلين عن تواجدها في الحرم
وأداء مناسك العمرة.
من جانبه حسم حلمي بشير، مدير أعمال ديانا حداد
، الجدل
الذي انتشر عبر السوشال ميديا، مؤكدًا أنها أسلمت من عدة سنوات، وكتب: "مش
عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي".
وطرحت الفنانة ديانا حداد
فى فبراير الماضي أحدث أعمالها
الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مُجددة
تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع
حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية
والتي قدمتها بإحساس كبير وجُرأة أيضاً.
وقد أعربت ديانا حداد
عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي
ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المُتضمن جُرأة في الطرح، ويمثل
المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها
تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.