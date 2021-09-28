داعية سعودي: تزوجا حديثًا ثم صُدم بما رآه في زوجته بعد استيقاظها من النوم

الثلاثاء، 28-09-2021
09:25 ص
روى الداعية السعودي عبدالمحسن القاضي، قصة شخص تزوج حديثًا وتفاجأ بما رآه
من زوجة
ه بعد سفرهما إلى ماليزيا.
ونقل “القاضي” في حديثه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الزوج
أخبره بأنه لم يعرف زوجة
ه بعد سفرهما؛ حيث استيقظ من النوم وتفاجأ بأنها مختلفة.
وأضاف الداعية: أن زوجة
هذا الشخص اختلف لونها وشعرها بسب الغش الزوجي في
عملية “المكياج
”، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يصح.
وأشار “القاضي” إلى أن شخص آخر، جعل الخطيب يرى زوجة
ه التي تبلغ من العمر
19 عامًا، ثم جعله يدخل على ابنته الكبرى البالغة 26 عامًا، مؤكدًا أن هذا “غش” في
النظرة الشرعية.
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