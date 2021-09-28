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داعية سعودي: تزوجا حديثًا ثم صُدم بما رآه في زوجته بعد استيقاظها من النوم

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Native
الثلاثاء، 28-09-2021 09:25 ص

روى الداعية السعودي عبدالمحسن القاضي، قصة شخص تزوج حديثًا وتفاجأ بما رآه من زوجةه بعد سفرهما إلى ماليزيا.
ونقل “القاضي” في حديثه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الزوج أخبره بأنه لم يعرف زوجةه بعد سفرهما؛ حيث استيقظ من النوم وتفاجأ بأنها مختلفة.
وأضاف الداعية: أن زوجة هذا الشخص اختلف لونها وشعرها بسب الغش الزوجي في عملية “المكياج”، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يصح.
وأشار “القاضي” إلى أن شخص آخر، جعل الخطيب يرى زوجةه التي تبلغ من العمر 19 عامًا، ثم جعله يدخل على ابنته الكبرى البالغة 26 عامًا، مؤكدًا أن هذا “غش” في النظرة الشرعية.
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