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ظهور صادم لـ بدور البراهيم بعد عملية تجميل لنحت خصرها

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الأحد، 26-09-2021 07:33 م

شاركت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، متابعيها في “سناب شات”، صورا وفيديو يظهر تورم وجهها بعد خضوعها لعملية جراحة تجميلية لنحت خصرها.
وظهر في الصور، علامات الإرهاق والتعب بوجهها، معلقة: “آسفة يصدمكم كمية تنفخ بوجهي ثالث يوم للعملية عشان كذا بختفي لين يرجع شكلي بعد خروج السوائل وهذا شئ طبيعي”.
وأكملت:” يوم لك ويوم عليك واليوم علي اليوم مو زي أمس شوي تعب صراحة، كنت ناوية أطلع أغير جو بالسيارة بس لا ما أقدر”.
وكانت “البراهيم” عرضت صورة بعد العملية قبل يومين وهي تضع يدها أسفل وجهها وملامحها عابسة؛ جراء حالة الملل التي تعانيها، معقبة: “مليت من جلسة البيت يارب اشفيني وأطيب بسرعة”.
 

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