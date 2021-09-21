هند القحطاني تصدم الجميع بحديثها عن عضوها التناسلي وثدييها

الثلاثاء، 21-09-2021
02:44 م
أثارت الناشطة السعودية المقيمة في الخارج هند القحطاني
، صدمة
لدى متابعيها
على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحديثها عن العضو التناسلي
وثدييها
.
وفاجأت "القحطاني"- دائمة إثارة الجدل- متابعيها بالرد على أحد
متابعيها الذي انتقد تعمدها تصوير مؤخرتها وجسدها بشكل مثير، حيث قال :" عاشقة
تصوير الخلفيات حتى الأميركان ما سلموا منها".
وعمدت هند إلى نشر تعليق المتابع على حسابها وردت عليه غاضبة: "يعني
أنت ولا زوجتك ولا أمك أو أخواتك لما تمشون في الشارع أو أي مكان عام.. هل تمنع
الناس من أنهم يمشون خلفكم علشان لا يشوفون أجسادكم من الخلف؟، الجواب بالتأكيد لا".
وتابعت :" ليش يا حقير؟.. لأن الكائنات الحية ليها قبل ودبر ومن
المفترض أن هذا لا يثير الشهوة الجنسية وليس عاراً ولا عيباً ولا مستنكراً.. وان
كنت تراه كذلك اذهب وتخلص من شحوم مؤخرتك أنت ومحارمك حتى لا تثيرون شهوة المرضى
أمثالك، معلومة ثانية كل أنثى من الأمام لها كذلك عضو تناسلي وثديين.. بالمرة قول
لهم يقطعون صدورهم ويتخلصون من أعضائهم عشان ترضي هوسك يا مختل".