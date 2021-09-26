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يُطلق زوجته لعدم استحمامها بشكل يومي!

كاميرات-المراقبة-وخيانة-الزوجة
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الأحد، 26-09-2021 09:06 ص

شهدت ولاية أتر برديش شمالي الهند، مؤخرا، حادثة طلاق غريبة، حيث طلّق زوج زوجةه، لعدم استحمامها بشكل يومي.
وحسبما ذكر موقع قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية، فقد تقدمت زوجة لهيئة حماية المرأة بشكوى، بعدما تطلقت من زوجها.
وحسبما ذكرت الزوجة والتي لم يكشف عن اسمها، فقد طلقها زوجها لأنها لم تكن تستحم يوميا.
وأشار مسؤول في هيئة حماية المرأة إلى أن الزوجة أكدت أنها تريد العودة لزوجها، وتربية طفلهما البالغ من العمر عام واحد معا.
وتحاول الهيئة الإصلاح بين الزوجين، وخصوصا أن سبب طلب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.
 

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