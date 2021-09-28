زوجة حمو بيكا تثير الجدل بهدية «حرام» لزوجها

الثلاثاء، 28-09-2021
08:54 ص
حالة من الجدل أثيرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هدية زوجة
مطرب
المهرجانات حمو بيكا
له، والتي انتقدها البعض بسبب حرمانيتها شرعًا.
وقال بيكا خلال لقاء له في برنامج “الترابيزة”، المذاع عبر قناة الشمس أنه
يحب ارتداء الحلي الذهبية بكثرة، مشيرا إلى إن زوجة
ه أهدته سلسلة ذهب يبلغ ثمنها
130 ألف جنيه، وأن أحد أصدقائه أهداه سلسلة آخرى باهظة الثمن.
ولفت إلى أنه أهدى رضا البحراوي خاتمًا عليه رمز الأسد، وآخر عليه تاج،
مشيرًا إلى أنه شخصية تؤمن بوجود الحسد، لأنه مذكور في القرآن.
وأشار إلى أنه دفع 5 آلاف جنيه في سهرة، بأحد أماكن السهر الموجودة في مصر،
وهذا هو أكثر مبلغ دفعه بسهرة.
وهاجم البعض "بيكا" وزوجة
ه معتبرين أن الهدية
حرام شرعًا لعدم
جواز ارتداء الرجال الذهب.
وكان حمو بيكا
قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته
الأخيرة، بأنه أفضل مغني مهرجانات في مصر، وأنه أفضل من محمد رمضان في الغناء.