درة تصدم الجميع بشكلها في فيديو جديد

الأحد، 26-09-2021
03:00 م
صدمة
الفنانة
التونسية درة
، متابعيها بفيديو جديد في صفحتها الخاصة على
موقع التواصل الإجتماعي، فاجأت فيه متابعيها بالتحول الذي قامت به بفيديو عفوي
وطريف.
وظهرت درة
بأول الفيديو على طبيعتها من دون ماكياج لتصبح فجأة بكامل
أناقتها، وترتدي فستاناً فضياً طويلاً.
وأحدث الفيديو ضجة واسعة بين متابعي درة
، الذين تركوا لها الكثير من
التعليقات المادحة.
وكان زوج درة
المهندس هاني سعد، قد نشر مؤخراً صورة له برفقتها وهي تحتضنه
وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ووجه سعد رسالة لدرة
، جاء فيها :"عش اللحظة بهدوء وشاهد جمال الجميع
أمامك، المستقبل سوف يعتني بنفسه، اختر السعادة، أحبك".
وقد لاقت الصورة إعجاب متابعي درة
، الذين تمنوا لها السعادة في حياتها.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو: