بعد أيام من خلع الحجاب.. زوجة حمادة هلال تتعرض لحادث مروع.. ادعولها

الخميس، 23-09-2021
08:30 م
بعد أيام من حالة الجدل التي صاحبت ظهورها لأول مرة دون
حجاب، كشف الفنان حمادة هلال
- من خلال خاصية
ستوري عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - عن تعرض زوجة
ه أسما سميح ، وأولاده لحادث
سير، وطلب من جمهوره الدعاء لهم بالشفاء العاجل.
وكتب حساب فانز حمادة هلال
:" قدر الله وما شاء
فعل.. دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة
النجم حمادة هلال
الدكتورة أسما سميح بعد
إصابتها في حادث
سيارة هي وأولادها".
وقبل أيام ثارت ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور
التي تم تداولها للفنان حمادة هلال
وزوجة
ه بعد خلعها الحجاب
.
وظهرت زوجة
الفنان حمادة هلال
في الحفل دون حجاب و هي ترتدي
فستان يجمع بين اللونين الزهري والأبيض غير المكشوف، بشعر أشقر قصير .
و ظهر الفنان حمادة هلال
وزوجة
ه في الدورة الـ 12 لمهرجان
الفضائيات العربية، والذي تم فيه تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين
عام 2021 .