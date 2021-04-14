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خيانة مع صديقه على السحور.. زوج ينهي حياة زوجته أمام طفلتهما

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الأربعاء، 14-04-2021 09:11 ص المصريون

أقدم زوج على قتل زوجته أثناء تناول وجبة السحور، عقب نشوب مشاجرة بينهما لشكه في سلوكها وخيانةها له.
ووجه الزوج لزوجته تهمة الخيانة مع صديق له، ليتطور الأمر بشكل سريع لمشاجرة عنيفة، قبل أن يندفع نحوها وفي يده سكين، مسددًا لها 12 طعنة.
وبارتفاع الأصوات الناجمة عن الشجار و الصراخ، شعر السكان بأن هناك أمر ما وأن شخصًا يستغيث ليبلغ أحدهم الشرطة على الفور، والتي انتقلت بدورها إلى موقع الحادث، لتجد الزوجة وقد لفظت أنفاسها الأخيرة ومن حولها طفلتاها، بينما كان الزوج مصدومًا، لتلقي قوات الأمن القبض عليه.
واعترف الزوج بفعلته مبررًا تصرف بشكه في سلوك المجني عليها، متهمًا إياها بأنها كانت على علاقة مع صديق له، الأمر الذي أثار جنونه ودفعه لقتلها.
 

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