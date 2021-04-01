بيان أمني يكشف تفاصيل الفيديو المروع الذي هز السعودية

الخميس، 01-04-2021
10:06 ص
المصريون
كشفت شرطة منطقة الرياض تفاصيل الفيديو المروع الذي هز المملكة بعد تداوله
على نطاق واسع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه شخص يدهس
آخر
عمدًا بسبب خلاف عائلي بحي العارض بالرياض، مما أسفر عن وفاة المجني عليه،كما وثق
المقطع الحادثة عند الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء.
وظهر في الفيديو، مركبة من نوع “أكسنت” تدهس
شخصًا عمدًا أثناء استعداده
لعبور الطريق، ولم يكتفي قائد السيارة بما فعله، ولكنه نزل من السيارة وقام بسحل
المجني عليه بطريقة بشعة.
ورصد الفيديو المتداول، قائد السيارة يعتدي بالضرب المبرح على الشخص الذي
دهس
ه بطريقة وحشية، ثم عاد وركب سيارته وفر هاربا من موقع الحادث، وترك المجني
عليه في وسط الشارع يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وصَرّح المتحدث
الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو،
الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهس
ه عمدا
والاعتداء عليه بعد ذلك ودهس
ة مرة اخرى ما تسبب في وفاته- رحمه الله – ، فقد تمكنت
الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في
العقد الرابع من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصد
للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة،
وضبط في مركبته مادة مسكرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.
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