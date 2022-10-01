جثة عارية تمامًا.. والشرطة تكشف الجهود للوصول للجاني

السبت، 01-10-2022
09:43 ص
لا تزال قوات الأمن تحاول فك ألغاز جريمة غامضة بمنطقة الوراق
في القاهرة.
وعثر رجال الشرطة
على جثة شاب داخل "كرتونة" عارية
تماما، وبها تشوهات بالوجه ومنطقة أسفل السرّة.
وباستخدام وسائل تقنية حديثة، تمكنت السلطات من تحديد هوية
جثة الشاب وتبين أنها لعامل في محل ملابس ويدعى (أحمد).
التحريات أثبتت أن الشاب تحدث مع أسرته حول وجهته، قائلا:
"سأذهب للسفر إلى محافظة الإسكندرية".
وانفصل الشاب عن خطيبته قبل وفاته بفترة ليست طويلة، وتجددت
مشكلات وخلافات بينهما بعد الانفصال.
وتلقى اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور
على جثة مجهولة أسفل جسر الضبعة على أحد جانبي الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الوراق
.
وأمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الحادث،
وما زالت المباحث تناقش جميع الأطراف ومن بينهم خطيبته وأسرتها لكشف ملابسات الواقعة.