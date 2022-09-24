شاهد.. فتاة تهرب من النافذة شبه عارية بعد مداهمة الشرطة لشقة دعارة

السبت، 24-09-2022
01:17 م
نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو وصور توثق لحظة هروب فتاة
بملابسها الداخلية (شبه عارية) من نافذة أحد المباني بعد مداهمة الشرطة
لوكر دعارة
في هونج كونج
.
ووثق مقطع فيديو، لحظة محاولة الفتاة
التي يعتقد أنها تايلاندية،
الفرار من بيت دعارة
في بناية شاهقة بمنطقة تسيم شا تسوي في كولون بهونج كونج
.
ويظهر المقطع، الفتاة
التي كانت ترتدي الملابس الداخلية تتسلق
واجهة المبنى، وفي لحظة ما كادت تسقط على الأرض، قبل أن تتمكن من الهبوط في النهاية
دون أن يصيبها أذى، حيث سارع رجلان لتقديم المساعدة لها.
وعلى الرغم من ذلك، فشلت محاولة الفتاة
للهروب من القبض عليها،
واعتقلتها الشرطة
بعد فترة وجيزة من وصولها بناءً على بلاغ من سكان العقار.
ونقلت الفتاة
إلى مستشفى الملكة إليزابيث في سيارة إسعاف
لإجراء فحص طبي لها. وكشفت الشرطة
في وقت لاحق، أن الفتاة
من تايلاند متحوّلة جنسيًا
تبلغ من العمر 30 عامًا، ودخلت البلاد بتأشيرة سياحية وكانت تعمل بشكل غير قانوني في
الدعارة
.