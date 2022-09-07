تهز السعودية.. مقتل المعلمة وفاء الغامدي على يد زوجها والكشف عن السبب

الأربعاء، 07-09-2022
11:04 ص
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
، على وقع جريمة بشعة تمثلت في
مقتل معلمة
تدعى وفاء سليمان الغامدي، طعناً على يد زوجها بسبب خلاف بين الطرفين،
بحسب ما أفاد أقارب وأصدقاء للعائلة التي تنتمي لقرى محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة
الباحة.
وتصدر اسم وفاء الغامدي التريند على موقع تويتر، وطالب النشطاء بالقصاص من
زوجها.
ونعت معلمات وطالبات سعوديات على معرفة بالراحلة، المعلمة
الخمسينية التي
قضت في مطبخ منزلها في مدينة جدة بعدما وجه لها زوجها عدة طعنات بسبب خلاف بينهما.
ووفق عدة تغريدات لمقربين وأصدقاء من العائلة، وبينها حساب لشخص يقول إن
الراحلة والدته، فقد حدثت الجريمة عقب أن قدمت الزوجة بلاغاً إلى قسم الشرطة ضد
زوجها بسبب محاولته خنقها في اليوم السابق للجريمة، إذ أقدم الزوج على مهاجمة
زوجته في اليوم التالي بعد أن تلقى الزوج رسالة تفيد بوجود بلاغ ضده.
ولم تصدر شرطة منطقة مكة المكرمة التي تتبع لها مدينة جدة، ولا شرطة منطقة
الباحة التي ينتمي لها الزوجان، بياناً بشأن الجريمة حتى الآن.