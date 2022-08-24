سر منع سوسن بدر من دخول السعودية؟

الأربعاء، 24-08-2022
12:28 م
هناك الكثير من الخفايا التي لا يعلمها معظم الجمهور حول حياة الفنانين،
ومن هؤلاء الفنانة سوسن بدر
والتي مُنعت من دخول المملكة العربية السعودية
ومن
الظهور في التلفزيون المصري بعد مشاركتها في فيلم "موت أميرة
" فخسرت
أدواراً كثيرة واضطرت الى تبديل اسمها من سوزان الى سوسن.
اسمها الحقيقي
اسمها الحقيقي هو سوزان أحمد بدرالدين أبوطالب.
ولدت في ديسمبر 1957 في مدينة القاهرة.
تدرجت في التعليم وبعد انتهاء الثانوية العامة التحقت بكلية العلوم، وبعدها
بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
حصلت على بعض الأدوار الثانوية حتى اكتشفها الممثل الراحل نور الشريف
فشاركت معه للمرة الأولى أمام شاشة السينما بفيلم "حبيبي دائمًا".
مشوار سوسن بدر الفني
شاركت سوسن بدر
بأدوار ثانوية في عدد من السهرات التلفزيونية ثم ظهرت برفقة
الممثل عادل إمام في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978.
شاركت بعدها في عدد من الأعمال المميزة السينمائية مثل " حبيبي
دائمًا"، "شمس الزنا
تي"،"سلام يا صاحبي"، "الأبواب
المغلقة"،و"أولى ثانوي"، "الفرح"، "السفاح".
وآخر ما قدمته في السينما هو فيلم "الشوق"، حيث لعبت دوراً مميزاً جدًا
كربة منزل ترعى أسرتها يرافقها جني يخبرها ببعض الأشياء ويتحدث معها.
الظهور الأكبر والأهم في حياة سوسن بدر
كان دراميًا، حيث قدمت عدداً لا بأس
به من الأعمال الهامة منها:"زيزينيا"،"نصف ربيع الآخر"،
"ضمير أبلة حكمت"، "الحفار" والخاتمة كانت "أبو
العروسة" حيث حققت نجاحًا كبيرًا.
قدمت عدداً من الأعمال المسرحية منها "صفقة بمليون دولار" بصحبة
الراحل سمير غانم، "المحروس والمحروسة" وغيرهما، لتُصبح حصيلة ما
قدمته سوسن بدر
385 عملاً.
سبب تسميتها باسم نفرتيتي
اختار المخرج شادي عبد السلام سوسن بدر
لتجسيد دور الملكة الفرعونية
نفرتيتي بفيلم "أخناتون"، ولقبها بـ"نفرتيتي السينما
المصرية".
وكشفت سوسن في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أن حصولها على هذا اللقب من مخرج
كبير مثل شادي عبد السلام كان أسعد لحظات حياتها وأنه كان الإنطلاقة الحقيقية التي
لفتت أنظار المخرجين.
منعها من دخول السعودية
عبّرت المملكة العربية السعودية
عن إستيائها من مشاركة سوسن بدر
عام 1980
بفيلم "موت أميرة
" وهو وثائقي من إنتاج بريطاني تناول قصة "مزعومة"
عن حياة أميرة سعودية قيل أنه تم إعدام
ها بتهمة الزنا
، وعلى إثر ذلك تعرضت للمقاطعة
من التليفزيون المصري، ولاسبتعادها من الأعمال الفنية.
مدة العمل 120 دقيقة وظهرت سوسن لمدة 8 دقائق، تعرضت بعد عرضه للتهديد
بالقتل والاعتداء عليها داخل منزلها، ما شجعها على الهروب إلى بريطانيا وتبديل
إسمها ليًصبح سوسن.
حياتها الخاصة
تزوجت سوسن بدر
لمرة الأولى وكانت طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها
واستمر زواجهما عدة سنوات، أنجبت خلالها ابنتهما الوحيدة ياسمين. بعدها تزوجت من
طبيب لمدة 4 سنوات وبعدها من رجل أعمال توفي عقب زواجهما بأربعة أشهر فقط.
وفي عام 2001 تزوجت من السيناريست محسن زايد، لكنه توفي بعد أقل من شهر على
زواجهما. وفي المرة الخامسة تزوجت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن ومن ثم انفصلا.
وفي المرة السادسة تزوجت من فريد المرشدي وهو حفيد فريد شوقي من جهة الأم، وكان
يصغرها بعشرين عاماً واستمر الزواج لمدة أربع سنوات ثم انفصلا. وفي المرة الأخيرة
تزوجت من الشاعر سامح آل علي ويصغرها بعشرة سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من ستة
أشهر.
حجاب سوسن بدر
ارتدت سوسن بدر
الحجاب عام 1992 لكنها تخلت عنه بعد عام ونصف، دون أن
توضح سبب ذلك. وكشفت أنها لم تكترث بردة فعل الجمهور. وأضافت أن الحجاب حرية شخصية
وقناعة ولا يمكن الحكم على من يرتديه ومن يقرر عكس ذلك، ولكنه أيضًا لا يمكن ليّ
ذراع الفن بالحجاب، رافضة لبس الباروكات والحجاب على الشاشة