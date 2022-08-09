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شاهد.. لحظة وفاة الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني أثناء إلقاء كلمة في مؤتمر بالقاهرة

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لحظة وفاة السفير محمد القحطاني
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الثلاثاء، 09-08-2022 07:21 م
توفي الدبلوماسي السعودي السفير محمد القحطاني، أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الإفريقي، بدار حرس الحدود في القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

وسقط «القحطاني» أرضًا مغشيًا عليه أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر، حيث كانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف المؤتمر، على الفور هرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأوليّة له، إلا أنه تبين وفاته، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر.
وسادت حالة من الصدمة لدى الحضور، على إثر موت الفجأة للدبلوماسي السعودي، داعين له بالرحمة والمغفرة.
 

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