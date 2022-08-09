شاهد.. لحظة وفاة الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني أثناء إلقاء كلمة في مؤتمر بالقاهرة

الثلاثاء، 09-08-2022
07:21 م
توفي
الدبلوماسي السعودي السفير محمد القحطاني
، أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر
العربي الإفريقي،
بدار حرس الحدود في القاهرة
، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير
حسام أبوالعلا.
وسقط
«القحطاني» أرضًا مغشيًا عليه أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر
، حيث كانت زوجته الدكتورة
عائشة الجابري بجانبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف المؤتمر
، على الفور هرول إليه طبيب الفندق
وقام بعمل الإسعافات الأوليّة له، إلا أنه تبين وفاته، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر
.
وسادت حالة من الصدمة
لدى الحضور، على إثر موت الفجأة للدبلوماسي السعودي، داعين له بالرحمة والمغفرة.