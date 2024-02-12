الإثنين 12 فبراير 2024
توقيت مصر 20:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مع اقتراب قرض الصندوق.. الدولار يصعد في السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

مفاجأة وراء عودة شيرين لـ حسام حبيب

تصرف صادم من مذيع "سي إن إن" على الهواء يضطر الشبكة لقطع البث(فيديو)

إعدام فتاتين سعوديتين و3 رجال .. تعرف على ما فعلوه

"تعليق اتفاقية السلام".. اللواء سمير فرج يتحدث عن احتمالية دخول مصر حربًا مع إسرائيل

ساويرس يسخر من القبض على رجل بحوزته 240 دولارًا.. ماذا قال؟

القبض على 5 مصريين بالسعودية بسبب مشاجرة جماعية (فيديو)

استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في هجوم عنيف لطيران الاحتلال على رفح

فيديو مرعب.. صاعقة تقتل لاعب كرة قدم خلال مباراة على الهواء

"من يوم الدخلة وهي بتعتذر".. عريس يطلب الطلاق بعد شهرين زواج

"تعليق اتفاقية السلام".. اللواء سمير فرج يتحدث عن احتمالية دخول مصر حربًا مع إسرائيل

IMG-20240212-WA0024
اللواء سمير فرج
الإثنين، 12-02-2024 01:08 م


أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر لن تنجر إلى حرب أو أعمال قتالية وإن كانت هناك محاولات لجر مصر لها، إلا لو دخلت القوات الإسرائيلية إلى الحدود المصرية أو واجهت تهديد غير مباشر من خلال دخول عناصر حماس إلى سيناء.
قال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إسرئيل لم تحقق أهدافها من العملية العسكرية بعد مرور 128 يوما على بدء العملية العسكرية.
وشدد الخبير العسكري أن قيام دولة الاحتلال بعملية عسكرية للضغط على الفلسطينيين نحو الحدود المصرية من شأنه أن يهدد أمننا القومي، ومن حق مصر في هذه الحالة تعليق اتفاقية السلام.
وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن تعليق اتفاقية السلام يعني أن سيناء كلها ملكنا وتعمل مصر فيها ما تشاء وهذه ضربة كبيرة لتل أبيب وتجعل نتنياهو يفكر مليون مرة، لأن مصر تحترم الاتفاقية على مدار نصف قرن وتعد هذه المرة الأولى التي لا تحترم فيها إسرائيل الاتفاقية.

إقرأ ايضا

IMG-20240212-WA0019

مفاجأة وراء عودة شيرين لـ حسام حبيب

images (5)

تصرف صادم من مذيع "سي إن إن" على الهواء يضطر الشبكة لقطع البث(فيديو)

IMG-20240212-WA0022

ساويرس يسخر من القبض على رجل بحوزته 240 دولارًا.. ماذا قال؟

أخبار متعلقة

IMG-20240211-WA0009

عمرو أديب: "اللي هيحشر الفلسطينيين أمام الجيش المصري بيلعب في عداد عمره"

IMG-20240211-WA0012

مصر تهدد بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في هذه الحالة

IMG-20240208-WA0016

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا اقتنعت باستحالة القضاء على حماس لهذا السبب

IMG-20240206-WA0019

تفاصيل ضبط "سيدة سوهاج".. دعارة وتزويج أجنبيات في مصر

IMG-20240201-WA0010

"كل واحد يحط فلوسه في بيته".. ساويرس يثير ضجة بتعليق صادم

IMG-20240129-WA0014

تعرف على الأسعار الجديدة.. المصرية للاتصالات ترفع باقات الخط الأرضي