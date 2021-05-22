تعرف على عدد الحالات الفلسطينية التي استقبلتها مستشفيات مصر

السبت، 22-05-2021
08:59 م
محمد فضل
واصلت المستشفيات المصرية استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين
، جراء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة
، بناء علي توجيهات القيادة السياسية.
وأكدت المصادر الطبية علي استقبال 7 جرحي فلسطينيين، مساء أمس، للعلاج في مستشفي العريش العام، بعد وصولهم إلي الأراضي المصرية عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، حسب المصري اليوم.
وأشارت المصادر، إلي أن المصابين هم كلا من ، عليان منير إبراهيم العمور، 12 عامًا، ومصاب كسر بالعضد الايمن واصابة بالبطن ، نغم إسماعيل محمود الخوالدة ، 16 عامًا ن ومصابة بشلل بالعمود الفقري وأشتباة كسر بالصدر، محمد خالد ابراهيم جراد ، ٢٦ عامًا، ومصاب ب شظايا بالصدر وإستئصال الطحال ، فيصل أحمد محمد طه ، 16 عامًا ، ومصاب بشظايا في البطن، تامر عبدلله حميد أبو سعيد ،٣٦عامًا، ومصاب بكسر في الركبة اليسري، مهند تيسر محمد ابو عليان ، ١٤عاما،ومصاب بشظايا بالعمود الفقري، سائد تيسير عطية العمور ، ١٦عامًا، ومصاب بكسر بالقدم اليسرى وشظايا متفرقة بالجسد.
وكانت مستشفيات شمال سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية 12 مصابًا فلسطينيًا وصلوا الي الأراضي المصرية ، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.