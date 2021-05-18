الثلاثاء، 18-05-2021
05:18 م
المصريون
إسرائيل
تعلن سقوط 150 شهيدًا
من حماس
و25 من حركة الجهاد
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل
ي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل "ما لا يقل عن 150 فلسطين
يا من حركة "حماس
"، وأكثر من 25 من حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة
، منذ التصعيد الأخير.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيل
ي بأن معظم الذين قتلوا في عمليات الجيش محسوبون على حركة "حماس
".
وكانت وزارة الصحة الفلسطين
ية قد كشفت أمس، "ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيل
ي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطين
يين في قطاع غزة
والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى".
في حين أنه وفقا لموقع "I24NEWS" العبري، قتل عشرة أشخاص في إسرائيل
، وأصيب المئات.
ويشهد الصراع الفلسطين
ي الإسرائيل
ي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل
إجراءات لطرد عائلات فلسطين
ية من منازلها.
ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت القوات الإسرائيل
ية حملة قصف واسعة على قطاع غزة
، وقالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس
" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطين
ية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل
، بينها مطارات.