ترند.. جورجينا زوجة كريستيانو تُحرج ياسمين صبري أمام الجميع والأخيرة ترد

الخميس، 24-06-2021
11:59 ص
تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري
الترند
عبر موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر"، بعد أن وجهت لها صفحة عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية
جورجينا
رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال،
رسالة إحراج، تطالبها بعدم تقليدها في المظهر والملابس.
وقالت جورجينا
في
منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "كوني
نفسك وليس أنا".. وأشارت فيه إلى الصفحة الرسمية لياسمين صبري
.
وردت ياسمين صبري
في تعليق لها على صورة جورجينا
، وقالت:
"أنا لا أتنافس مع أي شخص"، في إشارة منها لأنها لا تقلدها.
وأشعلت الرسائل المتبادلة بين ياسمين صبري
وجورجينا
،
الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.