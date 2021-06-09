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آمال ماهر بعد قرار الإعتزال: الشكوى لغير الله مذلة

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آمال ماهر
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الأربعاء، 09-06-2021 07:34 م

نشرت الفنانة اآمال ماهر  مجموعة من التغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، موجهة الشكر لجمهورها على دعمه ومساندته لها عقب إعلانها قرار اعتزال الفن منذ أيام .
وكتبت آمال ماهر : ” جمهوري العزيز ربنا وحده عالِم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليا في حياتي .. لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر”.
وأضافت : ” ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر إبتلاءات حياتي .. ربنا كريم وقوي وجبار ” .
وتابعت : ” وهو المُعز والمُذل .. كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له .. كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس .. الشكوىٰ لغير الله مذلة ولله فقط بـ أُقدم شكوتي ومن الله فقط أنتظر الفرج ” .
وأضافت في تغريدة أخرى : ” والنصر وجزاء الصبر والإحتساب على كل ما يعلمهُ الله .. حسبي الله فهو نعم المولىٰ ونعم النصير اللهم لك الحمد على كل شئ اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء .. فكل قدرك وقضائك خير يا رب .. وهيفضل حبكم و دعمكم أعظم و أهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ” .


 

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