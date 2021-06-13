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إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدها ووالدتها

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ايمي
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الأحد، 13-06-2021 11:20 ص
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالديها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".
وتظهر بالصورة الفنانة دلال عبد العزيز مع زوجها الفنان الراحل سمير غانم في شبابهما، بالأبيض والأسود. ودعا المتابعون بالسلامة والرحمة للثنائي.
وكان تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مشيراً إلى أنها غير مستقرة.
وكتب رامي رضوان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ.دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

 

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