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تخرج في جامعة القاهرة.. وفاة وزير البترول السعودي الأسبق

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أحمد زكي يماني
 
الثلاثاء، 23-02-2021 09:47 ص المصريون

توفى اليوم وزير البترول السعودي الأسبق “أحمد زكي يماني” في لندن عن عمر ناهز 90 عاماً وسيتم دفنه في مقابر المعلاة بمكة.
وولد أحمد زكي يماني في مكة المكرمة عام 1930م، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، في جمهورية مصر العربية في عام 1952م، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.
عمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957م، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960م.
في عام 1962م شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى العام 1986م.
يعد أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وطيلة عمله كوزير بترول للمملكة.
بحلول عام 1990م أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.

 

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