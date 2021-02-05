وفاة فارس الدراما العربية الفنان عزت العلايلي

الجمعة، 05-02-2021
01:58 م
المصريون
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وفاة
الفنان عزت العلايلي
عن عمر يناهز الـ 87عاما.
وأعلن محمود العلايلي وفاة
والده الفنان عزت العلايلي
عن عمر يناهز 86 عاما.
ونعى الفنان أشرف ذكي، نقيب الفنانين، العلايلي، وكتب في منشور على صفحته على إنستغرام: "رحيل فارس الدراما".
العلايلي من مواليد عام 1934 بحي الشعرية بمحافظة القاهرة، وحصل على الفنان عزت العلايلي
على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.
بدأ مشواره الفني في عام 1962 من خلال المشاركة في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة"، شارك العديد في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية أشهرها فيلم الأرض والطريق إلى إيلات والتوت والنبوت والمنصورية.
ونعى عددا من الفنانين والسياسيين في مصر والعالم العربي العلايلي، وكتب النائب المصري مصطفى بكري:"رحم الله الفنان القدير عزت العلايلي
الذي رحل صباح اليوم، التحيه لفنان وطني محترم ، العزاء لنقابة الفنانين وللأسره ولكل محبيه".