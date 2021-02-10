وفاة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية

الأربعاء، 10-02-2021
09:50 ص
المصريون
توفي اليوم كرم محمد زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق.
ونعى افراد من الجماعة الاسلامية كرم زهدي
عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".
يذكر أن كرم زهدي
، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية
الاسبق، وصاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، والدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية
، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.